Bless: Europäische Beta soll dieses Jahr starten

Hierzulande lässt das MMO Bless schon eine ganze Weile auf sich warten, doch der erste Betatest soll tatsächlich in diesem Jahr an den Start gehen.

In der jüngeren Vergangenheit war es doch recht ruhig um das asiatische Online-Rollenspiel Bless geworden. Nun gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von dem Titel, der hierzulande vom Berliner Publisher Aeria Games vertrieben wird. Das Unternehmen hat in einem Interview mit den Kollegen von MMOExaminer neue Informationen zum Spiel verraten und Hoffnung auf einen baldigen Betatest in Europa gemacht. Wann genau, steht aber noch nicht fest. Im Laufe dieses Jahres soll es soweit sein.

Doch das Interview gibt über noch mehr Dinge Aufschluss. Beispielsweise sei laut Aeria Games geplant, dass Bless nicht nur eine englische, sondern auch eine deutsche Sprachausgabe bietet. Außerdem soll die westliche Version des MMOs inhaltlich sehr nah an der koreanischen Fassung sein, wobei Letztere Updates immer zuerst erhalten soll. Aeria Games zufolge wird es exklusive Inhalte für die Europa-Variante geben, beispielsweise ein Event zum Oktoberfest.