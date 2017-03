Im April bekommen die Fans des kostenlosen MMORPGs Blade & Soul einen ganzen Haufen neuer Inhalte spendiert. Dann erscheint nämlich die neue Erweiterung „Geheimnisse des Stratusreichs“. Was genau euch erwartet, das hat der Produzent Nico Coutant in einem offenen Brief zusammengefasst. Ihm zufolge seien das aber nicht alle Neuerungen, die das Add-on mit sich bringt. Ein paar Dinge bleiben vorerst noch geheim.

Mit „Geheimnisse des Stratusreichs“ wird die Geschichte von Blade & Soul um den siebten Akt erweitert, in dem ihr euch der bösen Zulia stellt, die Jinsoyun entführt hat. Eure Reise führt euch in ein neues Land samt der großen Stadt Gunwon. Obendrauf gibt es neue Instanzen wie das „Naryuanische Heiligtum“. In diesem Verlies für sechs Spieler lassen sich mächtige Gegenstände erbeuten, unter anderem das „Makellose Armband“. Außerdem wird „Mushins Turm“ wieder mal ein Stückchen größer. Vier neue Stockwerke lassen sich durchforsten, die mächtige Gegenspieler beherbergen. Wer sich hier besonders gut schlägt, macht in der neuen Rangliste auf sich aufmerksam.