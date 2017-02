Blade & Soul: Update „Die Schwingen des Raben“ erschienen

Zum einen können sich die Raid-Gruppen in die „Himmelspitze“ wagen. Dabei handelt es sich um eine Naryu-Festung, in der ihr es mit Lusung aufnehmt. Der steht nach wie vor unter dem Einfluss des dämonischen Rabenkönigs. Ihr solltet ihn also nicht unterschätzen. Aber damit ihr überhaupt zu dem Bossgegner gelangt, müsst ihr euch durch die Horden von Wachen kämpfen, die auch einiges auf dem Kasten haben. Der zweite Raid-Dungeon des neuen Updates für Blade & Soul heißt „Dämmerung von Khanda Vihar“. Dort messt ihr euch mit dem uralten Drachen Meganura, der einst das Naryu-Paradies beschützt hat, dann aber von der Finsternis verdorben wurde.

Entwickler und Publisher NCsoft erfreut die Fans seines kostenlosen Online-Rollenspiels Blade & Soul mit einem neuen Content-Update. Die Neuerungen richten sich dabei vor allem an die erfahrenen und weit fortgeschrittenen Spieler. Im Mittelpunkt von „Die Schwingen des Raben“, so heißt das Update, stehen nämlich zwei Schlachtzugsinstanzen für jeweils 24 Spieler.

Neue Instanzen in einem MMORPG bringen auch immer frische und mächtige Ausrüstungsteile mit sich. Das gilt natürlich auch im Fall des „Die Schwingen des Raben“-Updates für Blade & Soul. Allerdings gibt es nicht einfach nur wertvolle Beute in den Dungeons. Ihr könnt eure Waffen des Lichtgeists oder „Dunklen Geists“ weiterentwickeln, damit sie die neue Generation erreichen und zu den Tötungswerkzeugen des mächtigen Raubvogels werden. Auch für die „Makellosen Accessoires“ gibt es eine neue Stufe. So könnt ihr Ohrringe und Ringe des Gifthimmelsdraken, der Gegensätze und der Abenddämmerung ergattern.

Zu guter Letzt gibt es auch für PvP-Fans was Neues in Blade & Soul: Gemeinsam mit euren Klankollegen könnt ihr in der Weißwallagune und dem Windsbraut-Tal 6-gegen-6-Kämpfe absolvieren und dabei gegen andere Gilden antreten. Wenn ihr euch gut schlagt, steigt euer Clan immer weiter im Rang auf. Für diesen PvP-Modus wird es regelmäßige Saisons geben, in denen es natürlich auch stets besondere Belohnungen zu gewinnen gibt.

Quelle: offizielle Webseite