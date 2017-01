Blade & Soul: Zum ersten Geburtstag gibt’s Geschenke!

Wie schnell die Zeit doch vergeht: Ehe man sich versieht, ist ein Jahr vorbei und das Online-Rollenspiel Blade & Soul feiert seinen ersten Geburtstag. Am 19. Januar 2016 wurde der Free-to-Play-Titel in Europa offiziell veröffentlicht. Dass er in seiner Heimat Südkorea in diesem Jahr bereits sein fünfjähriges Jubiläum feiert, lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Wichtig ist doch nur, dass ihr da draußen, die ihr Blade & Soul spielt, reichlich beschenkt werdet.