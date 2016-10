Blade & Soul: PvP-Gefechte in der Weißwallagune

Das kostenlose Online-Rollenspiel Blade & Soul aus dem Hause NCsoft bekommt in naher Zukunft mal wieder frische Inhalte spendiert. Im Mittelpunkt des neuen Updates steht die Weißwallagune. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um einen neuen Dungeon, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern einen PvP-Schauplatz: ein Schlachtfeld für Kämpfe mit zwei Teams, bestehend aus sechs Spielern. Hier wird jedes Jahr das Weiwalfest ausgetragen, das der Fischerbund organisiert. Anlass der Veranstaltung ist es, den legendären fliegenden Weißwal zu ehren, der Glück bringen soll. In den PvP-Gefechten in der Weißwallagune kämpft ihr mit eurem Team um die Gunst des großen Tieres.

Natürlich streitet ihr euch nicht umsonst auf dem neuen Schlachtfeld in Blade & Soul mit anderen Spielern um den Sieg. Als Belohnungen warten „Makellose Baguas“ und eine „Makellose Waffe“ auf euch. Es lohnt sich also, in der Weißwallagune an Scharmützeln teilzunehmen. Außerdem wird es euch leichter gemacht, eure Waffen und Accessoires sinnvoll aufzuwerten. Von nun an lässt sich nämlich der komplette Pfad direkt einsehen. Dabei bekommt ihr auch angezeigt, wie viele Materialien und welche Weiterentwicklungsgegenstände ihr in Zukunft benötigt, um eure Items immer weiter zu verbessern. Das ist eine sehr praktische Funktion, die euch eine bessere Vorausplanung in Blade & Soul ermöglicht.