Blade & Soul: „Zitadelle der Dunkeldraken“ angekündigt

Blade & Soul

Das kostenlose Online-Rollenspiel Blade & Soul bekommt am 5. Oktober sein nächstes großes Inhalts-Update. Im Mittelpunkt steht die „Zitadelle der Dunkeldraken“: ein neuer Endgame-Dungeon. Dabei handelt es sich um eine unterirdische Ruine, in der ihr auf die Phantome trefft, eine fiese Untergruppe des Kults der Dunkeldraken. Sie führen gefährliche Experimente mit dem „Dunklen Chi“ durch und quälen auf diese Art die Stammesmitglieder der Knochenmasken, um deren Willen zu brechen. So zwingen die Phantome sie dazu, dem „Dunklen Fürsten“ zu dienen. Die „Zitadelle der Dunkeldraken“ ist für Gruppen von vier bis sechs Spielern gedacht. Wer sich erfolgreich durch die Instanz kämpft, erbeutet natürlich mächtige Ausrüstung.

Eine weitere Neuerung für Blade & Soul ist der Zuschauermodus: Ihr könnt euch künftig 1-gegen-1-Arenaduelle anderer Spieler live anschauen. Die Ansicht lässt sich hierbei nach Belieben anpassen. Des Weiteren werden mit dem Update die Kosten für die Weiterentwicklung von Accessoires dauerhaft reduziert. Ihr benötigt in Zukunft also weniger Materialen und Gold, um eure Schmuckstücke zu verbessern. Allgemein haben die Entwickler die Kosten um circa 30 Prozent gesenkt. Damit setzt das Team das fort, was sie mit den jüngsten Veränderungen am Upgrade-System für die Waffen aus Silberfrost angefangen haben. Auch in dem Fall braucht ihr nun 30 Prozent weniger Ressourcen und Gold, um euren Argumentationsverstärkern mehr Macht zu verleihen.