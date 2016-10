Goodgame Big Farm: Guide zum Angeln

Wir erkären euch, wie das neue Angeln-Feature in Goodgame Big Farm funktioniert und wie ihr an neue Boote und Ausrüstung gelangt.

Das kostenlose Browserspiel Goodgame Big Farm hat mit einem der jüngsten Updates ein neues Feature erhalten: Neuerdings könnt ihr in dem Aufbautitel die Arbeit auf dem Feld auch mal ruhen lassen und stattdessen angeln gehen. Doch wie funktioniert das Ganze und ab wann habt ihr Zugriff auf dieses Feature? Die Antwort auf letztere Frage lautet: ab Level 3. Habt ihr diese Stufe erreicht, erwartet euch der neue Charakter Oleg in der Nähe des Hafens auf der Blumenfarm. Dieser Fischer ist euer Ansprechpartner für das Angeln.

Bevor das fröhliche Fischefangen in Goodgame Big Farm starten kann, müsst ihr erst einmal Oleg dabei helfen, seine Ausrüstung zu reparieren. Das geht ganz einfach, indem ihr ihm ein paar Farmprodukte zukommen lasst. Anschließend beginnt bei Oleg eine Quest-Reihe, in deren Verlauf er euch die Grundlagen des Angelns beibringt. Ihr habt in Goodgame Big Farm übrigens zweierlei Möglichkeiten, an Fische heranzukommen.

Zum einen könnt ihr Oleg aufs Meer hinausschicken, damit er für euch ein paar Bewohner der See einfängt. Auf seinen Touren gewinnt der Charakter an Erfahrung. So steigt er nach und nach im Level auf und ihr habt die Möglichkeit, ihn immer mehr unterschiedliche Fischarten in immer größeren Mengen angeln zu lassen. Ihr könnt aber auch selbst aktiv werden und euch in einem Minigame beweisen. Dabei ist gutes Reaktionsvermögen mit der Maus gefragt. Im Spiel gibt es eine genaue Anleitung, die euch erklärt, wie das Angeln funktioniert.