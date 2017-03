Goodgame Big Farm: Browserspiel feiert den St. Patrick’s Day

In zwei Tagen startet in Goodgame Big Farm das Event zum St. Patrick's Day, bei dem euch gemeine Kobolde Streiche spielen.

Am 17. März ist St. Patrick’s Day, der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick – und ein Grund für viele Leute, sich so richtig die Kante zu geben. Auch an dem kostenlosen Farmspiel Goodgame Big Farm geht dieses Ereignis nicht spurlos vorbei. Schon am 10. März startet das passende Event in dem Browserspiel, bei dem ihr von einer Gruppe Kobolden besucht werdet. Allerdings zeigen sie sich nicht direkt. Sie lieben es, sich zu verstecken und anderen Leuten Streiche zu spielen, was auch ihr zu spüren bekommen werdet.

Während des Event-Zeitraums wird euch ein Kobold ab und zu ärgern, indem er dafür sorgt, dass eines eurer Gebäude einen Einbruch seiner Produktivität in Höhe von 50 Prozent hat. Nun gibt es zwei Dinge, die ihr dagegen unternehmen könnt: Entweder beendet ihr die Herstellung der jeweiligen Ware oder findet den kleinen Plagegeist. Gelingt euch Letzteres, bietet euch der Kobold drei Töpfe zur Auswahl. Ihr müsst euch für einen entscheiden. Einer von ihnen verschafft euch einen kleinen Booster, der die Produktion eines Gebäudes für einen Herstellungszyklus um 100 Prozent steigert. Ein anderer enthält eine zufällige Menge an Event-Sammelstücken oder Gold, während der dritte Topf jedoch dafür sorgt, dass ein anderes eurer Gebäude in seiner Produktivität gebremst wird.