Goodgame Big Farm: Der Jahrmarkt kehrt zurück

In dem kostenlosen Farmspiel Goodgame Big Farm steht schon bald wieder ein neues Event an. Wobei: So neu ist das Ganze gar nicht, denn vor einem Jahr fand es schon einmal statt. Die Rede ist vom Jahrmarkt. Der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios ( Goodgame Empire ) hat kürzlich bekannt gegeben, dass er am 22. Februar zurückkehren wird. Und wie schon im vergangenen Jahr geht es darum, dass der gute Johnny eure Hilfe benötigt.

Der Torten-Wagen

Auf all euren Farmen in Goodgame Big Farm werden Flyer und Süßigkeiten versteckt sein. Erstere können bei allen Produktionen auftauchen. Habt ihr alle Flyer beisammen, belohnt euch das Browserspiel mit einer besonderen Dekoration: dem Torten-Wagen. Falls ihr keine Lust habt, die Zettel zu suchen, werdet ihr auch die Möglichkeit haben, Flyer-Pakete für Gold zu kaufen. Alternativ lässt sich am Ende des Events aber auch der Torten-Wagen mit der Premiumwährung freischalten. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr einige der Flyer verpasst haben solltet, die Dekoration aber unbedingt haben wollt.

Kommen wir nun zu den Süßigkeiten. Davon werdet ihr jeden Tag 35 Stück auf allen Bauernhöfen finden können. Solltest du eines oder mehrere Exemplare mal nicht entdecken, kannst du dir für Gold einen Tipp besorgen. Auch das Naschzeug ist dazu da, um eine Dekoration freizuschalten. Zusätzlich zu dem Torten-Wagen kannst du dir bei dem kommenden Event in Goodgame Big Farm einen Torten-Teich erarbeiten. Wer würde in dem nicht gerne ein Bad nehmen? Eine Frage bleibt jedoch noch offen: Goodgame Studios hat noch nicht verraten, wie lange das Jahrmarkt-Event andauern soll. Aber diesbezüglich dürfte es ja in den kommenden Tagen Informationen geben, wenn der Spaß bereits heute in einer Woche startet.

Quelle: offizielles Forum