Goodgame Big Farm: 10-tägiges Valentinstag-Event gestartet

Der Valentinstag, der bekanntlich am 14. Februar zelebriert wird, rückt immer näher. Und damit beginnen auch immer mehr Online-Spiele, dieses Ereignis mit passenden In-Game-Events aufzugreifen, beispielsweise das Strategiespiel Elvenar. Aber auch in Goodgame Big Farm spielt der Valentinstag eine Rolle. Am Wochenende ist das dazugehörige Event in dem kostenlosen Browserspiel des Hamburger Entwicklers und Publishers Goodgame Studios gestartet.

Beim Valentinstag-Event in Goodgame Big Farm seid ihr damit beschäftigt, Luftballons zu finden, um euch diverse Belohnungen zu sichern. Das Besondere in diesem Jahr: Die Ballons sind nicht nur auf eurer Hauptfarm versteckt. Der Wind hat sie in alle Richtungen geweht, so dass ihr sie auf allen Bauernhöfen in dem Farmspiel finden könnt.