Viel interessanter ist aber, dass einige von euch in ihrem Postfach im Spiel eine Umfrage vorfinden. Die Entwickler wollen euer Feedback zu Goodgame Big Farm haben. Dabei geht es vor allem um eure Zufriedenheit mit den Spielmechaniken und der Performance des kostenlosen Browserspiels . Goodgame Studios betont dabei, dass ihr eure ehrliche Meinung abgeben sollt, damit das Team darauf eingehen und den Titel gezielt optimieren kann. Nicht alle Spieler von Goodgame Big Farm erhalten die Umfrage zeitgleich. Die In-Game-Post wird in Intervallen versendet.

Der Entwickler und Publisher Goodgame Studios macht mal wieder mit zahlreichen gestrichenen Stellen Schlagzeilen. Doch das bedeutet nicht das Ende für die Spiele des Hamburger Unternehmens, zumindest nicht für die beiden erfolgreichen Big Farm und Goodgame Empire . So hat Goodgame Big Farm nun ein neues Update erhalten, das euch mit täglichen Aufgaben für eure temporären Farmen beglückt. Endlich habt ihr dort also jeden Tag etwas zu tun.

Der romantische Springbrunnen

Übrigens: Während in Goodgame Big Farm aktuell das Chinesische Neujahr gefeiert wird, haben die Entwickler auch schon das nächste Event angekündigt. Denn natürlich wird demnächst der Valentinstag in dem Farmspiel zelebriert. Auf eurem Bauernhof werden bunte Luftballons versteckt sein, die es zu finden gilt, wenn ihr einen romantischen Springbrunnen und eine neue Flagge haben wollt.

Darüber hinaus betont Goodgame Studio, dass der Stellenabbau sich nicht auf die Entwicklung von Goodgame Big Farm auswirken soll – zumindest nicht im negativen Sinne. Das Team wolle in Zukunft noch intensiver an neuen Inhalten arbeiten, auch das Community-Management-Team bleibt intakt. Außerdem wird die Umstellung auf HTML5 in Aussicht gestellt, damit das Spiel technisch noch besser und sicherer wird.

