Update vom 20.1.2017: Das "Chinesische Neujahrs"-Event in Goodgame Big Farm ist nun gestartet, genauso wie das Pferde-Turnier. Ab sofort habt ihr also die Möglichkeit, euch die Hahnenstatue und die Winkekatze zu erspielen.

Die Hahnenstatue

Da uns das Jahr des Hahns bevorsteht, erwartet euch bei dem Event eine Hahnenstatue als Dekoration. Der Ablauf ist der gleiche wie im vorherigen Jahr: Während der Ernte sammelt ihr die zwölf Tierkreiszeichen in Form von Chips ein. Die benötigt ihr, um das Deko-Objekt für eure Farm freizuschalten. Abgerundet wird das Event durch Aktivitätsbelohnungen: Wenn ihr am Tag besonders viele Chips eines Tierkreiszeichens sammelt, erhaltet ihr die passende Flagge.

Neben dem Event zum Chinesischen Neujahr hält das aktuelle Update für Goodgame Big Farm noch ein neues Pferde-Turnier bereit. Der Wettkampf ist thematisch an das Neujahrsfest angelehnt und gibt euch die Möglichkeit, neue Avatare zu gewinnen. Davon gibt es fünf Stück. Obendrauf erwarten euch eine riesige Winkekatze als animierte Dekoration sowie eine neue Fassade für das einfache und schicke Wohnhaus, wenn ihr bei dem Turnier erfolgreich seid. Sowohl der Wettbewerb als auch das Neujahrs-Event starten am 21. Januar.

Darüber hinaus wird mit dem Update eine Funktion eingebaut, dank der ihr künftig per Pop-up-Nachricht in dem Browserspiel darauf aufmerksam gemacht werdet, wenn die Server von Goodgame Big Farm eine Zeit lang offline sein werden und warum das der Fall ist. Ein Countdown zeigt an, wie lange ihr noch spielen könnt, bis die Downtime beginnt. Außerdem wird die Domain von Goodgame Big Farm in den nächsten Tagen von http auf https umgestellt, so dass euer Browser sie nicht mehr als unsichere Webseite erkennt und das Spiel generell in einer sichereren Umgebung läuft.

Quelle: offizielles Forum