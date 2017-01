Goodgame Big Farm: Event „Aloha von Hawaii“ kehrt zurück

Der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios hat per Twitter angekündigt, dass im kostenlosen Browserspiel Goodgame Big Farm in Kürze das „Aloha von Hawaii“-Event sein Comeback feiert. Dabei bekommt ihr Besuch von der Cousine Lana, die eigentlich auf jener Insel im Pazifik lebt. Mit dabei hat sie ihre Schildkröte Shelly und um die geht es auch direkt in der ersten Quest des Events. Dabei müsst ihr nämlich Kohl anbauen und ernten, damit das kleine Reptil etwas zu fressen hat.

Goodgame Big Farm

Eine weitere Aufgabe wird die Suche nach Kokosnüssen sein, die Lana in der Spielwelt versteckt hat. Generell geht es bei den Aufträgen also entweder darum, etwas anzupflanzen oder zu suchen. Die Items gebt ihr dann ab, um die Belohnungen in Form von Farmdollar, Erfahrungspunkten und Gegenständen beziehungsweise Saatgut zu erhalten. Darüber hinaus erwartet euch am Ende des Events, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt, das Tiki als Dekoration für euren Bauernhof in Goodgame Big Farm. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Welche ihr erhalten könnt, hängt von eurem Level ab. Spieler mit einer Stufe zwischen 16 und 28 bekommen das „Einfache Tiki“, die „prachtvolle“ Version gibt es auf den Leveln 29 bis 42 und ab Stufe 43 winkt euch das „Traditionelle Tiki“. Wie ihr an diesen Zahlen vielleicht bemerkt habt, gibt es für Spieler unter Stufe 16 kein Tiki. Das liegt daran, dass ihr dieses Level in dem Farmspiel erreicht haben müsst, um überhaupt an dem „Aloha von Hawaii“-Event in Goodgame Big Farm teilnehmen zu können. Wann das Ganze losgeht, ist allerdings noch nicht bekannt. Goodgame Studios hat noch keine Infos zum Event-Zeitraum verraten.

Quelle: Goodgame Big Farm auf Twitter / offizielles Forum