Goodgame Big Farm: Ausblick auf Neuerungen 2017

Noch keine drei Tage ist das neue Jahr alt, aber wozu Zeit verschwenden, wenn es schon Informationen dazu gibt, was euch 2017 an neuen Features im free-to-play Bauernhofspiel Goodgame Big Farm erwartet.

Kurz vor Weihnachten schon hatte das Team im Forum des Browsergames ein paar Hinweise gegeben, wie es mit dem Spiel im neuen Jahr weitergeht. Allzu viele Details hat Goodgame Studios (Goodgame Empire) zwar nicht preisgegeben, aber einige interessante Infos sind schon dabei.

Unter anderem gibt es eine Änderung bei den Bündnismeisterschaften in Goodgame Big Farm. Ab diesem Monat wird das Event nicht mehr am Stück abgehalten, sondern in zwei Teile aufgeteilt, die jeweils vier Tage dauern. Der Zeitraum ist auf den 2. bis 6. und 16. bis 19. eines jeden Monats festgelegt. Die Aufsplittung soll dazu dienen, den Stressfaktor zu reduzieren und euch außerdem die Möglichkeit zu geben, zweimal pro Monat Belohnungen zu verdienen. Was die temporären Farmen in Goodgame Big Farm angeht, so erschienen diese nun immer am 9. jedes Monats.

Auch das seit einiger Zeit in Entwicklung befindliche Bündnisdorf und die dazugehörige Bündnisdorf-Liga finden 2017 ihren Weg in die Live-Version des Farmspiels. Darüber hinaus kündigen die Entwickler einen neuen Charakter für Goodgame Big Farm an, wobei es noch keinerlei Informationen gibt, wer das sein könnte und was seine Rolle auf dem virtuellen Bauernhof sein wird. Auch die Pferdezucht soll in den kommenden Monaten mit neuen Features bereichert werden. Und zu guter Letzt hält noch eine vierte permanente Farm Einzug in Goodgame Big Farm.