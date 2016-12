Das Weihnachtsfest rückt immer näher und ihr seid bestimmt schon damit beschäftigt, Vorbereitungen dafür zu treffen. Vielleicht habt ihr schon fleißig Plätzchen gebacken, einen Baum gekauft, die Wohnung geschmückt oder Geschenke für eure Liebsten besorgt. Auch im kostenlosen Browserspiel Goodgame Big Farm sind die Vorbereitung für die Feierlichkeiten sehr wichtig. Jüngst ist das passende Event gestartet, das jedoch nur für Mitglieder einer Allianz bestimmt ist.

Das Event besteht aus insgesamt fünf Kapiteln, die jeweils nochmal in drei Phasen unterteilt sind. Zu Beginn jeder Episode erteilt euch niemand Geringeres als der Weihnachtsmann selbst einen Auftrag. Dabei geht es stets darum, bestimmte Pflanzen anzubauen, die ihr dann nach der Ernte bei Santa Claus abliefert. Diese Aufgaben gelten immer für alle Mitglieder eurer Allianz und ihr könnt euch auch gegenseitig unterstützen. Wie viel ihr abgeben müsst, hängt von eurem Level in Goodgame Big Farm ab.

In Phase 1 und 2 jedes Kapitels arbeiten die Spieler aber noch mehr oder weniger alleine, müssen die Waren also selber herstellen. In der dritten Phase gilt es dann, Sonderaufträge zu erfüllen, bei denen Teamwork gefragt ist. Als Belohnungen erwarten euch nicht nur diverse Items und Moneten, sondern am Ende eines jeden Kapitels auch ein Eisenbahnwaggon als Deko-Objekt für eure Farm.

Im fünften Kapitel sieht die Sache etwas anders aus. Hier geht es in erster Linie darum, blaue und zyanblaue Schneeflocken einzusammeln und abzugeben. Die tauchen immer dann auf, wenn ihr in Goodgame Big Farm die Produktion von Waren abgeschlossen oder Pflanzen abgeerntet habt. Dabei tragen alle Allianzmitglieder dazu bei, die geforderte Menge an Schneeflocken einzuzahlen. Ist das Ziel erreicht, winkt euch eine Lokomotive, die ihr mit den bis dahin verdienten Waggons verbindet. So habt ihr dann einen kompletten Zug auf eurem Bauernhof stehen.