Goodgame Big Farm: Erste Infos zum Adventskalender

Am 1. Dezember dürft ihr das erste Türchen des Adventskalenders in Goodgame Big Farm öffnen. Welche Änderungen euch in diesem Jahr erwarten, haben die Entwickler jüngst verraten.

Das Jahr 2016 neigt sich seinem Ende entgegen. Doch vor dem Jahreswechsel steht ja noch die Advents- und Weihnachtszeit an. Und was darf dabei keinesfalls fehlen? Richtig, ein Adventskalender! Auch im kostenlosen Browserspiel Goodgame Big Farm dürft ihr ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen. Das gab es schon im vergangenen Jahr und am Grundprinzip ändert sich freilich nichts: Erneut geht es jeden Tag darum, das Rentier Rudolph auf eurer Farm zu finden, das sich stets an einer anderen Stelle versteckt. Habt ihr es gefunden, wird die nächste Adventskalendertür geöffnet. Dahinter verbirgt sich dann eine kleine Aufgabe oder auch ein Preis, den ihr sofort erhaltet.

In diesem Jahr wird es jedoch eine neue Geschichte für den Adventskalender in Goodgame Big Farm geben, dementsprechend erwarten euch auch andere Aufträge als 2015. Die Missionen werden euch zudem nicht mehr nur Sterne einbringen, sondern auch Produkte und andere Items. Eine weitere Änderung betrifft das Schneemann-Event: Die Drops dafür findet ihr diesmal auf allen drei Bauernhöfen (Haupt-, Schlemmer- und Blumenfarm). Zudem habt ihr in diesem Jahr die Möglichkeit, die Optik der Belohnung, die ihr für das Schneemann-Event erhaltet, frei auszuwählen.