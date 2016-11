Goodgame Big Farm: Neue Gebäude für das Bündnisdorf

Goodgame Big Farm

Des Weiteren liefert der Entwickler Goodgame Studios mit dem Update drei weitere Produktionsgebäude für das Bündnisdorf in Goodgame Big Farm. In der Holz- und Textilfabrik werden organische Rohstoffe wie Pappeln, Tannen und Bambus in Baumaterialien umgewandelt, etwa Balken, Platten und Röhren. Mit denen könnt ihr dann neue Häuser im Bündnisdorf errichten. Dabei arbeitet ihr mit euren Bündnispartnern zusammen. In der Mineralien- und Metallfabrik werden Lehm und weißer Sand zu Materialien verarbeitet, die ihr ebenfalls für den Bau von neuen Gebäuden braucht.

Und dann wäre da noch das Randpflanzenfeld, durch das ihr auch wieder an neue Produkte in Goodgame Big Farm herankommt. Dabei gibt es drei besondere Zustände, die unterschiedliche Folgen haben: Manche Pflanzen führen zu einem Überwässerungsproblem, sodass das Feld für eine gewisse Zeit sehr nass wird. Dafür könnt ihr dort während dieser Zeit Lehm finden. Im umgekehrten Fall, wenn die Pflanzfläche austrocknet, lässt sich weißer Sand gewinnen. Und wenn ihr Pflanzen anpflanzt, die das Ansteigen von Steinen fördern, könnt ihr eben – welch Überraschung – Steine finden.

Wann das Update den Weg auf die Live-Server des Browserspiels Goodgame Big Farm finden soll, haben die Entwickler bislang nicht verraten.

Quelle: Offizielles Forum