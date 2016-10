Goodgame Big Farm: Fischerei und Halloween-Event

Für die Spieler von Goodgame Big Farm gibt es in diesen Tagen viele neue Dinge zu entdecken. Zum einen ist am Samstag das Halloween-Event gestartet, das bis zum 31. Oktober andauert. Dabei helft ihr dem guten George, ein paar Kürbislaternen zu basteln, die ja zum Gruselfest dazugehören wie Butter aufs Brot. Er hat bloß ein Problem: Der Junge hat alle seine Kerzen auf eurer Farm verloren. Wer jetzt denkt, dass er die Beleuchtungskörper suchen muss, irrt sich - zumindest teilweise. Stattdessen werdet ihr mit der Suche nach Kürbissen beauftragt. Auf jeder Farm sind fünf Stück versteckt, insgesamt gilt es also 35 Exemplare des Gemüses zu finden. Damit ihr euch auch sicher sein könnt, dass ihr alle Kürbisse auf einer Farm gefunden habt, teilt euch Goodgame Big Farm das per Bildschirmanzeige mit. Sammelt ihr fleißig, erspielt ihr euch tolle Belohnungen.

Die Kerzen sind damit aber nicht komplett vergessen: Die Lichtquellen droppen hin und wieder bei euren Aktivitäten, so dass ihr sie einsammeln könnt. Habt ihr genug eingesackt, erhaltet ihr ein gespenstisches Schloss und eine Flagge als Belohnung. Das ist aber noch nicht alles, was Goodgame Big Farm zu Halloween zu bieten hat: Es gibt einen neuen passenden Horizont und die Geschenke sowie Streiche von Jack und Jim stehen euch wie schon im vergangenen Jahr während des Events zur Verfügung.

Neben den Halloween-Inhalten, die natürlich nur zeitlich begrenzt im Browserspiel Goodgame Big Farm verfügbar sein werden, wird es ab morgen ein neues dauerhaftes Feature geben: die Fischerei. Künftig dürft ihr mit einem Boot aufs Meer hinausfahren und angeln. Das Ganze fungiert als Minigame, ist aber zugleich fester Bestandteil des Anbau- und Erntekreislaufs. Ihr dürft euch also über viele neue Produkte freuen, die ihr in Goodgame Big Farm herstellen könnt.