Goodgame Big Farm: Neue Rennsaison mit Halloween-Flair

Darüber hinaus wird Goodgame Big Farm um eine neue Dekoration in Form einer Hexe auf einem Besen sowie um eine gruselige Häuserfassade erweitert. Das Update soll morgen schon, am 5. Oktober, auf die Live-Server des Farmspiels aufgespielt werden.

Seit der Einführung der Pferderanch könnt ihr euch mit anderen Spielern bei spannenden Pferderennen messen, bei denen es jedes Mal andere Avatare und Trophäen zu gewinnen gibt – immer passend zur Thematik. Häufig veranstaltet der Entwickler Umfragen dazu, unter welchem Motto die nächste Rennsaison stattfinden soll, aber da Halloween nun einmal vor der Tür steht, ist ja klar, was sich dieses Mal anbietet: schaurig-schönes Gruselflair. Wenn ihr mit euren Pferden gut abschneidet, könnt ihr neue Avatare und Trophäen gewinnen, wobei noch nicht bekanntgegeben wurde, um welche es sich genau handelt. Sicherlich Preise im besten Halloween-Stil.

Der Oktober hat begonnen und das heißt nicht nur, dass der Herbst nun endgültig angekommen ist, sondern auch, dass Halloween vor der Tür steht. In vielen Onlinegames finden anlässlich des Gruselfests thematisch passende Ingame-Events statt. Die Hamburger Goodgame Studios haben für das kostenlose Bauernhofspiel Goodgame Big Farm nun zwar kein richtiges Event angekündigt, aber immerhin eine neue Rennsaison mit Halloween-Thema.

Ob es in diesem Jahr ein richtiges Halloween-Event in Goodgame Big Farm geben wird, so wie im vergangenen Jahr, ist noch nicht bekannt.

