Der Herbst streckt bereits seine ersten Fühler aus und manch einer vermisst den Sommer schon jetzt, wo er nur wenige Tage hinter uns liegt. Doch wenn es draußen langsam kühler wird, blüht die Video- und Computerspielebranche richtig auf. So ist es auch bei Goodgame Big Farm, dem kostenlosen Farmspiel des Hamburger Entwicklers und Publishers Goodgame Studios. Der hievt den Titel in diesem Herbst auf die Version 2.0. Doch so ein Schritt ist sehr groß. Deshalb wird das Update auf die Version in drei Teile aufgeteilt, die im Verlauf der nächsten Monate erscheinen werden.

Los geht es schon heute mit der „Big Farm World“. Hinter diesem Namen verbirgt sich kein virtueller Freizeitpark für Hobby-Bauern, sondern eine neue Übersichtskarte, auf der alle eure Farmen verzeichnet sind. Die Map sorgt dafür, dass ihr stets den Überblick über alle Bauernhöfe behaltet. Ihr bekommt direkt angezeigt, wo gerade ein Event läuft, wo es neue Quests gibt und welche Timer auf den Farmen ablaufen.

Des Weiteren bietet der heutige Teil dieses großen Updates für Goodgame Big Farm nicht nur einen Teaser für die neue Vulkan-Farm, die demnächst ihren Weg in das Browserspiel finden wird, sondern auch viele neue Gebäude. Auf der Hauptfarm dürft ihr nun eine Bücherei, eine Garage für eure Traktoren und eine Farmschule errichten. Für die Schlemmerfarm gibt es einen Flughafen und einen Markt und die Bauoptionen auf der Blumenfarm werden durch ein Gewächshaus, einen Hafen und einen Blumenmarkt erweitert. Auch dem Pferdestall haben die Entwickler von Goodgame Big Farm frische Gebäude hinzugefügt.