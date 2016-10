Big Bang Empire: Lustvolles Halloween-Gelage in Tellville

Big Bang Empire

Es ist derzeit heißer als sonst im sexy Browsergame Big Bang Empire, denn Halloween wird natürlich auch im verruchten Städtchen Tellville gefeiert. Bis zum 5. November dürft ihr euch noch in anzügliche Kostüme schmeißen und verschiedene erotische Abenteuer erleben. Momentan findet nämlich wieder einmal die populäre Bloodlust Convention statt. Deshalb ist die attraktive Burlesque-Tänzerin Violet Venom in der Stadt und sie benötigt die tatkräftige Unterstützung des einen oder anderen Adonis oder einer schönen Aphrodite. Ihr müsst ihr helfen, die zahlreichen Gäste der Convention entweder mit Süßem oder Saurem zu versorgen und wer weiß, vielleicht ergibt sich so das eine oder andere Date zwischen den Besuchern.

Im örtlichen Stripclub Hooper’s erwartet euch eine weitere Aufgabe. Dort soll eine fette Halloween-Party steigen mit allerlei sexy verkleideten Teilnehmern. Wollt ihr euch an den Vorbereitungen beteiligen, müsst ihr zahlreiche Gegenstände einsammeln. Im Gegenzug erhaltet ihr wiederum verschiedene Belohnungen.