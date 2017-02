Big Bait Test: Wirtschaftssimulation zur Hochseefischerei - Ein guter Fang!

In Big Bait angelt ihr nicht einzelne Fische, sondern fangt Tonnen von Meeresbewohnern, um mit deren Verkauf reich zu werden. Wir haben uns das Spiel einmal genauer angeschaut.

Es gibt zahlreiche Angelspiele, in denen ihr euch eine Angelrute, Köder, ein Boot und andere Ausrüstung schnappt, um damit auf Fischfang zu gehen. Doch für Fischstäbchen sind bekanntlich keine einzelnen Angler verantwortlich, sondern ganze Fischereibetriebe, die Schiffe auf die hohe See schicken, um dort Tonnen von Fisch zu fangen. Genau dieser Thematik nimmt sich das kostenlose Browserspiel Big Bait an. Wer sein eigenes virtuelles Fischerei-Imperium aufbauen möchte, hat in diesem Titel die Gelegenheit dazu. Ob das Ganze ein gelungenes Spiel geworden ist, verraten wir euch in unserem Big Bait Test. Ein kompletter Hafen zum Start Big Bait ist eine klassische Wirtschaftssimulation. Ihr beginnt eure Karriere bereits mit einem kompletten Hafen. Der kommt unter anderem mit einer Werft, einem Marktplatz, einem Bauhof, aber auch einem Meeresmuseum sowie einem Restaurant daher. Die Gebäude sind natürlich nicht nur Zierde, sondern erfüllen jeweils einen eigenen Zweck. Im Bauhof lassen sich zum Beispiel die Ressourcen produzieren, die ihr etwa für den Bau neuer Schiffe benötigt. Die Werft wiederum bestimmt, wie viele Kähne ihr besitzen dürft. Auf dem ersten Level ist das lediglich eins. Wollt ihr mehr Seevehikel haben, müsst ihr das Gebäude ausbauen. Und dieses Prinzip gilt für euren kompletten Hafen: Ihr müsst zwar nichts komplett neu errichten, dafür lassen sich die Gebäude in mehreren Stufen upgraden. Und das ist auch absolut nötig, wenn ihr in Big Bait vorwärts kommen und immer mehr Schiffe haben, immer mehr Fisch lagern oder mehr Rohstoffe gewinnen wollt. In Big Bait lautet das Motto: Think big!

Direkt zu beginn habt ihr alle Gebäude in eurem Hafen, müsst sie aber nach und nach ausbauen.

Der Ausbau all eurer Gebäude im Hafen von Big Bait verlangt natürlich nach virtuellen Moneten. Die Bauarbeiter schuften schließlich nicht für lau. Und wie werdet ihr euer Geld wohl in Big Bait verdienen? Natürlich mit dem Verkauf eurer gefangenen Fische. Da ihr direkt zu Spielbeginn bereits über ein kleines Boot verfügt, könnt ihr euch gleich aufmachen, eure ersten Exemplare zu fangen. Der erste Fischgrund ist nicht weit von eurem Heimathafen entfernt. Viel weiter kommt ihr mit eurem Boot allerdings auch noch gar nicht, da ihr nur einen kleinen Ausschnitt von der Weltkarte seht. Um weitere Bereiche der Map aufzudecken, müsst ihr eure Radarstation ausbauen. Nur so entdeckt ihr andere Fischgründe, bei denen weitere Arten zu fangen sind. Dynamische Wirtschaft Die Fischgründe beherbergen mehrere Arten mit jeweils unterschiedlichen Fangquoten, die in Prozent angegeben werden. In unserem Fall zum Beispiel waren 60 Prozent der gefangenen Fische auf unserer ersten Tour Barsche, 27 Prozent Karpfen und die restlichen 13 Prozent waren Degenfische. Alle paar Stunden werden die Fangquoten neu berechnet. Natürlich ist es nicht unwichtig, wie viele Tonnen ihr von welcher Fischart ergattert. Die Preise auf dem Fischmarkt in Big Bait sind nicht statisch, sondern werden regelmäßig aktualisiert. Heute kann es sich lohnen, fleißig Heringe zu fangen, weil sie einen sehr guten Preis erzielen, morgen schon könnten Makrelen lohnenswerter sein. Ihr solltet in Big Bait also genau darauf achten, wo ihr wann ein Schiff zum Fischen hinschickt, damit es sich auch wirklich bezahlt macht. Dazu stellt sich noch die Frage, wie oft die Route gefahren werden soll. Je öfter ein Boot zwischen Fischgrund und Hafen pendeln soll, desto länger dauert die Tour natürlich und desto mehr Treibstoff kostet sie euch.

Die Preise der unterschiedlichen Fischarten werden regelmäßig aktualisiert.

In Big Bait braucht ihr Geduld – oder Geld Treibstoff ist ein gutes Thema, denn damit wären wir beim Knackpunkt von Big Bait, den es sich mit so vielen anderen free-to-play Onlinegames teilt: Wenn euch das Benzin ausgeht, bleiben eure Schiffe so lange im Hafen stehen, bis sich eure Treibstoffreserven wieder automatisch aufgeladen haben. Alternativ gebt ihr Geld aus und kauft euch neues Öl. Wer Big Bait wirklich komplett gratis spielen möchte, hat mit vielen Wartezeiten zu kämpfen. Gerade im späteren Spielverlauf kann es schon mal eine ganze Weile dauern, bis ihr zum Beispiel ein Gebäude in eurem Hafen ausgebaut habt. Somit eignet sich Big Bait für zwei Arten von Spielern: Wer lediglich ein paar Mal am Tag für wenige Minuten schauen will, was sein virtueller Fischereibetrieb gerade macht, kann ohne Probleme für lau zocken. Wenn ihr bereit seid, den Entwicklern auch mal etwas Geld für ihre Arbeit zu überlassen, macht ihr schneller Fortschritte und könnt länger am Stück spielen.

Je öfter ihr eine Route befahren lassen wollt, desto mehr Treibstoff benötigt ihr.