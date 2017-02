Big Bait: Große Balancing-Änderungen angekündigt

Demnächst soll es umfangreiche Balancing-Änderungen in Big Bait geben. Damit soll nicht nur der Spielspaß erhöht werden, sondern auch der Umsatz für Entwickler unikat media.

Der Schweriner Entwickler unikat media hat große Änderungen für sein kostenloses Browserspiel Big Bait angekündigt, was die Spielbalance der Wirtschaftssimulation betrifft. In einem Beitrag im offiziellen Forum spricht das Studio auch klar über die Gründe für diese Maßnahme: unikat media sei damit unzufrieden, dass viele Spieler Big Bait vorzeitig wieder links liegen lassen, ohne überhaupt das Tutorial beendet zu haben. Außerdem gebe es für die Fans nicht genug Anreize, so viele Goldbarren zu kaufen, damit es sich für den Hersteller lohnt und der Betrieb des Spiels nachhaltig sichergestellt werden kann.

Kurzum: Big Bait spielt nicht genug Geld ein und hält nicht so viele Spieler bei der Stange, wie unikat media sich das wünschen würde. Nun könnten die Entwickler einfach hingehen und die Belohnungen im Spiel verringern, so dass ihr weniger Credits und Rohstoffe erhaltet und euch dazu gezwungen seht, Goldbarren zu erwerben. Doch unikat media ist sich bewusst, dass ein solches Vorgehen nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen würde. Also soll das Balancing von Grund auf neugestaltet werden.

Beispielsweise ist von einem neuen System für Schiffe die Rede. Derzeit spiele etwa die Geschwindigkeit der Kähne kaum eine Rolle. Das Team stellt die Werte der Boote auf den Prüfstand und wird diesbezüglich einiges verändern. Nähere Informationen gibt es aber noch nicht. Dafür hat der Entwickler verraten, dass man das Tutorial umbauen werde. Dadurch sollen Neueinsteiger einen einfacheren und intuitiveren Einstieg in Big Bait haben.