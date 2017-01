Big Bait: Ausblick auf geplante Neuerungen in diesem Jahr

In Big Bait erwarten euch in diesem Jahr einige interessante Neuerungen, die die Entwickler nun näher vorgestellt haben.

Für das Jahr 2017 hat sich unikat media, der Entwickler der kostenlosen Wirtschaftssimulation Big Bait, einiges vorgenommen. In einem Forenbeitrag hat das Team aus Schwerin die Pläne für die kommenden Monate öffentlich gemacht. Dabei wird zwischen Neuerungen, die euch in naher Zukunft erwarten, und Features, die erst im späteren Verlauf des Jahres ihren Weg in Big Bait finden sollen, unterschieden.

In den nächsten Wochen ist beispielsweise mit der neuen „Motivieren“-Mechanik zu rechnen. Damit werdet ihr einmal täglich jedes Schiff von den Mitgliedern eurer Gesellschaft für einen bestimmten Zeitraum boosten können, so dass sich die Werte verbessern. Allerdings wird euch dieser Vorgang in Big Bait einige Goldbarren kosten. Außerdem ist von der Möglichkeit die Rede, Spieler anderer Gesellschaften zu besuchen. Passen dazu wird es neue Gebäude, die sogenannten Monumente geben. Besucht eine bestimmte Anzahl von Spielern euer Monument, profitiert eure Gesellschaft von dem jeweiligen Spezialeffekt des Gebäudes.

Des Weiteren werdet ihr in dem Browserspiel künftig mehr Individualisierungsoptionen haben. Durch neue kosmetische Elemente wird es möglich sein, euren Avatar noch besser an die eigenen Wünsche anzupassen. Es soll neue Kleidungsstücke, Accessoires und Make-up geben. Die Entwickler arbeiten aber auch an frischen Gameplay-Elementen, etwa einem Token-System. Während einer Fangsaison werdet ihr Tokens verdienen können, die ihr in einem speziellen Shop gegen Ressourcen, neue Schiffe oder erweiterte Ausbaumöglichkeiten für eure Gebäude eintauscht.