Big Bait: Update mit neuem Koop-Event

Der Entwickler unikat media hat ein neues Update für sein kostenloses Browserspiel Big Bait veröffentlicht, das nicht nur einiges am Gameplay verändert, sondern auch ein frisches Event einführt. Beim „Kooperationseinsatz“ getauften Ereignis müsst ihr mit eurer Gemeinschaft zusammenarbeiten, um einen Trawler, also ein Schiff für die Hochseefischerei, zu retten. Das Event startet einmal im Monat an einem zufälligen Tag und ist dann für fünf Tage aktiv. Die Rettung des Trawlers ist in drei Phasen unterteilt: Zunächst einmal gilt es, das Schiff zu reparieren. Dazu tragt ihr die nötigen Rohstoffe und Mechanikpunkte zusammen. Ist alles Nötige vorhanden, beginnt die Reparatur, die bis zu 48 Stunden dauert. Wer ungeduldig ist, verkürzt diese Zeit durch den Einsatz von Arbeitskraft oder Silberbarren.

In Phase 2 müsst ihr den Trawler in Big Bait betanken. Wenn ihr ihn mit der 1,5-fachen Menge an Kraftstoff versorgt, erhaltet ihr dafür einen Bonus. In der dritten Phase ist es schlussendlich eure Aufgabe, das Schiff mit Fischen zu befüllen. Dabei stehen euch drei unterschiedliche Sorten zur Verfügung: Karpfen, Seehecht oder Felsenauster. Klar, Letzteres ist keine Fischsorte, geht aber eben auch.