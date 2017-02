Battlestar Galactica Online: Bonuscode zum 6. Geburtstag

Den Anfang macht aber erst einmal ein Bonuscode. Mit dem Code „ B2S0G1O7 “ sichert ihr euch in Battlestar Galactica Online einige nützliche Items, die euch auf euren Abenteuern in den Weiten des Alls eine große Hilfe sein werden. Dazu gehören jeweils sechs Alpha-, Beta- und Gamma-Kartenteile. Außerdem enthält das Paket eine „Göttliche Eingebung“ und einen „Abzeichen Cap-Booster“, der sieben Tage lang wirkt.

Das kostenlose Weltraumspiel Battlestar Galactica Online feiert heute seinen sechsten Geburtstag. Ja, man mag es kaum glauben, aber so lange ist der Titel auf Basis der beliebten Science-Fiction-Serie des US-amerikanischen SciFi-Channels, die von 2004 bis 2009 produziert wurde und eine Neuinterpretation von „Kampfstern Galactica“ aus den Siebziger Jahren ist, bereits auf dem Markt. Bigpoint möchte das Jubiläum ordentlich feiern und die Spieler, also euch, daran teilhaben lassen. So sind einige Events und Sonderangebote für die kommenden Wochen geplant.

Um diese Items in Battlestar Galactica Online zu erhalten, müsst ihr den Bonuscode auf der offiziellen Webseite des Online-Spiels einlösen. Dort meldet ihr euch einfach mit eurem Account an, wählt euren Piloten beziehungsweise eure Server-Instanz aus und klickt anschließend auf „Gutschein“. In dem Pop-up-Fenster, das sich daraufhin öffnet, gebt ihr den Code ein. Er ist bis zum 28. Februar 2017 einlösbar und logischerweise könnt ihr ihn nur einmal nutzen.

Was genau euch sonst noch im Zuge des sechsten Geburtstags in Battlestar Galactica Online erwarten wird, hat Bigpoint leider noch nicht verraten. Ihr müsst euch also einfach überraschen lassen, was das Unternehmen aus Hamburg sonst noch geplant hat, um das Jubiläum seines Actionspiels gebührend zu feiern.

Quelle: offizielles Forum