Battlerite: „Free Weekend“ und Rabatt auf Steam

Vier Tage lang könnt ihr in dieser Woche Battlerite kostenlos ausprobieren. Wenn es euch gefällt, besteht derzeit die Möglichkeit, das Spiel zu günstigeren Konditionen zu erwerben.

Mit Battlerite ist dem Entwickler Stunlock Studios ein voller Erfolg geglückt. Das actionreiche Online-Spiel ist seit dem 20. September auf Steam als Early-Access-Titel erhältlich und hat sich in den zwei Monaten bereits über 400.000 Mal verkauft. Wenn der Titel irgendwann mal fertig ist (das soll im 1. Quartal 2017 der Fall sein), soll er kostenlos spielbar sein. Wer sich Battlerite nun kauft, sichert sich jedoch alle derzeit verfügbaren und alle kommenden Helden für sein Konto und muss sie nicht erst freischalten.

Wenn ihr aber ungern die Katze im Sack kauft und ein Spiel lieber erst mal ausprobieren wollt, bevor ihr Geld auf den (in dem Fall virtuellen) Tresen legt, habt ihr in dieser Woche die Gelegenheit dazu. Denn vom 1. bis 4. Dezember ist Battlerite kostenlos auf Steam spielbar. Das sollte doch genug Zeit sein, um euch mit der Spielmechanik des Arena-Brawlers vertraut zu machen. Und wenn euch der Titel so gut gefällt, dass ihr über einen Kauf nachdenkt, motiviert euch Stunlock Studios noch dazu, Moneten gegen Battlerite zu tauschen. Während des „Free Weekends“ ist das Spiel nämlich um 25 Prozent im Preis reduziert. Statt 19,99 Euro zahlt ihr nur 14,99 Euro auf Steam.