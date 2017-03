Battle Breakers: Epic Games kündigt Strategie-RPG-Mix an

Auf einer Weltkarte arbeitet ihr euch von Level zu Level. Hier findet ihr sowohl alte Wälder als auch Lavafelder und eisige Einöden vor, die von den Monstern befallen wurden. Immer wieder stoßt ihr auch auf Kristalle, die es zu zerschmettern gilt, um so wertvolle Schätze zu erbeuten, mit denen ihr euren Heldentrupp weiter aufbessern könnt. Außerdem verfügt ihr über den Himmelsturm, der euer Königreich beschützen soll. Auch dieses Gebäude lässt sich im Verlauf des Spiels mit Upgrades versehen.

Um die Horden von Monstern in Battle Breakers effektiv bekämpfen zu können, stellt ihr ein Team aus Superkriegern zusammen. Da gibt es Ninjas , Magier, Roboter und Dinosaurier . Die einzelnen Einheiten werden mit jedem erfolgreichen Gefecht stärker und erlernen neue Fähigkeiten. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab.

Der Entwickler Epic Games ist eigentlich für seine Actionspiele wie Unreal Tournament oder Paragon bekannt. Nun hat das Studio aus den USA mit Battle Breakers eine Mischung aus Rollen - und Strategiespiel angekündigt. Darin wird euer Königreich, in dem lange Frieden herrschte, von gefährlichen Monstern aus dem Weltall angegriffen. Die Schurken haben sich in die Erde gebohrt und die gesamte Welt in einem technomagischen Kristall eingesperrt. Ihr müsst also der außerirdischen Bedrohung einen Strich durch die Rechnung machen und eure Heimat zurückerobern.

Battle Breakers ist kein reines Einzelspielererlebnis. PvP gibt es zwar nicht, dafür könnt ihr aber eure Freunde herbeirufen, damit sie euch in den Kämpfen gegen die Monster unterstützen. Wann genau ihr das Ganze erstmals spielen können werdet, ist noch nicht bekannt. Battle Breakers erscheint für Android und iOS, aber auch für den PC. Auf den Philippinen steckt der Titel bereits in der Softlaunch-Phase. Im Play Store könnt ihr euch auch schon vorab anmelden. Irgendwann in diesem Jahr soll das Spiel offiziell auch hierzulande erscheinen.

Übrigens arbeitet Epic Games neben Battle Breakers noch an weiteren Spielen. Ein anderer neuer Titel wird Spyjinx sein: ein Mobilegame, das in Zusammenarbeit mit Bad Robot, der Produktionsfirma von Hollywood-Regisseur J.J. Abrams entsteht. Nähere Infos dazu soll es im Laufe des Jahres geben. Außerdem werkelt Epic Games nach wie vor an Fortnite, von dem es 2017 endlich mal wieder etwas zu sehen geben dürfte. Das verspricht zumindest Donald Mustard, Creative Director bei Epic, wie Venturebeat berichtet. Außerdem ist noch von einem Spiel namens Robo Recall die Rede, dass ein VR-Spiel für die Oculus Rift werden soll.

