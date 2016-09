Atlas Reactor: Open Beta gestartet

Atlas Reactor

Eigentlich wird das Spiel Atlas Reactor nicht mehr free-to-play. Das hat Spielebetreiber Trion Worlds im Mai angekündigt. Stattdessen müsst ihr einen kleinen Betrag bezahlen, wenn ihr die Mischung aus X-COM und MOBA zocken wollt. Kurz vor der gamescom hat das Unternehmen jedoch den Free Mode live geschaltet, eine abgespeckte, freie Version des Hauptspiels. Ihr könnt also weiterhin Atlas Reactor zocken, aber wählt wöchentlich nur aus sechs Charakteren, dürft nicht an gewerteten PvP-Spielen teilnehmen und müsst noch mehr Einschränkungen in Kauf nehmen. Dafür sind alle Maps, tägliche Aufträge, Coop-Spiele und Loot Matrizes verfügbar.

Unterschiede der beiden Versionen: