Das kostenlose Online-Rollenspiel Atlantica Online gibt es nicht erst seit gestern. 2008 ging das MMORPG in seiner Heimat Südkorea an den Start, 2009 schaffte es den Weg zu uns nach Deutschland. Entwickelt wurde es von NDOORS Corporation, einem Tochterunternehmen des Publishers Nexon, der nun die Verantwortung für Atlantica Online abgibt. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass die ebenfalls südkoreanische Firma Valofe der neue Betreiber des Titels sein wird. Nun nähern wir uns der kompletten Übernahme aller Verantwortlichkeiten durch Valofe: Ab dem 11. Januar kümmert sich der Konzern voll und ganz um Atlantica Online.

Nach der kompletten Übernahme von Atlantica Online durch Valofe wird es ein neues Update für den Free-to-Play-Titel geben, zu dem es bislang jedoch noch keine konkreten Informationen gibt. Des Weiteren erhalten alle Spieler, die ihre Kontodaten transferieren, eine große Menge an Atlas-Erzen, limitierte Accessoires und mächtige „Dark Crystal“-Waffen. Ihr bekommt also nicht nur die Möglichkeit, eure Charaktere zu behalten, sondern werdet obendrein auch noch dafür belohnt. Worauf wartet ihr also noch? Wer seine Helden nicht in das neue Zeitalter von Atlantica Online hinüberrettet, ist selbst schuld.

Quelle: Pressemitteilung / offizielle Webseite (Nexon)