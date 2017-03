Armored Warfare: „Tanks Reloaded“-Update mit neuen Maps

Auch wenn der US-Entwickler Obsidian Entertainment die Arbeiten an dem kostenlosen Actionspiel Armored Warfare abgegeben hat, heißt das natürlich nicht, dass der Titel nicht mehr um neue Inhalte erweitert wird. Nun kümmert sich eben der Publisher My.com selber darum, regelmäßig frische Updates zu veröffentlichen. In nicht allzu ferner Zukunft soll euch der Sprung auf die Version 0.19 erwarten. Die Aktualisierung trägt den Titel „Tanks Reloaded“ und wird einiges an Content liefern.

Im Vordergrund steht dabei die Karte „Karge Schlucht“ für den Modus „Globale Operationen“, der im vergangenen Jahr eingeführt wurde und Schlachten auf riesigen Karten und eine Kombination aus PvE und PvP bietet. Die neue Map in Armored Warfare entführt euch in ein ländliches, schneebedecktes Gebiet, in dem sich aber auch eine kleine Stadt sowie Industrieanlagen befinden. Hier bekommt ihr es mit zwei feindlichen Fraktionen zu tun: Auf der einen Seite hätten wir da „Nequiels Löwen“, die die Kontrolle über die Siedlung, die örtliche Raffinerie und jegliche Kommunikationswege übernommen haben. Die TRF wiederum hat sich in den restlichen Bereichen der Gegend ausgebreitet und reißt sich die natürlichen Ressourcen unter die Nägel. Nun liegt es an euch, beiden Parteien den Garaus zu machen.