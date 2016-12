Armored Warfare: Details zum Balance-Upgrade 2.0

Mit dem Balance-Upgrade 2.0 wird sich einiges in Armored Warfare verändern. Was genau, hat der Entwickler Obsidian Entertainment nun verraten.

Das kostenlose Actionspiel Armored Warfare soll demnächst ein umfassendes Balancing-Update erhalten. Der Entwickler Obsidian Entertainment nennt das Ganze „Balance 2.0“, was mit dem Update auf die Version 0.19 seinen Weg ins Spiel finden soll. Nun hat das Studio jede Menge Informationen zu den Änderungen preisgegeben. Dabei wird sich so vieles in Armored Warfare verändern, dass wir gar nicht auf jedes einzelne Detail eingehen können.

In erster Linie kümmern sich die Game Designer darum, dass die Panzer höherer Tiers nicht mehr übermächtig im Vergleich mit den Fahrzeugen der niedrigeren Stufen erscheinen. Aktuell habt ihr auf den Schlachtfeldern eigentlich immer das Nachsehen, wenn ihr mit einem Tier-2-Vehikel spielt und euer Gegner mit einem Tier-5-Panzer anrollt. Das liegt daran, dass die Trefferpunkte und der verursachte Schaden von Fahrzeugen der höheren Tiers stets deutlich höher ausfallen als die Werte der niedrigstufigeren Tanks. Ein Panzer auf Tier 5, der mit einem kleinen Kaliber ausgestattet ist, macht deshalb mehr Schaden als ein Vehikel auf Tier 3, das über ein großes Kaliber verfügt. Realistisch ist das nicht unbedingt.