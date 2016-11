Obsidian Entertainment werkelt derzeit fleißig am Balance-Upgrade 2.0, kümmert sich aber auch noch um den "Lords of War"-Modus, neue Karten und Panzer.

Auf der offiziellen Webseite des kostenlosen Panzerspiels Armored Warfare findet sich ein neuer Artikel aus der Reihe „Zwischen den Zeilen“, in dem der Entwickler Obsidian Entertainment einige Details zum aktuellen Entwicklungsprozess preisgibt. Die aktuelle Ausgabe der Serie befasst sich vor allem mit dem kommenden Balance-Upgrade 2.0. So nennt Obsidian das nächste große Update, das einige Änderungen an der – ihr könnt es schon erahnen – Spielbalance von Armored Warfare vornimmt. Es wird zahlreiche Anpassungen an den Panzern, dem Besatzungs- und Kommandantensystem, dem Matchmaking und dem ganz grundlegenden Gameplay auf dem Schlachtfeld geben.

Aber das Balance-Upgrade 2.0 ist nicht das einzige Thema des als Q&A aufgebauten Artikels. Beispielsweise werden auch die polnischen Panzer angesprochen, die einst von Obsidian angekündigt worden waren. Details hierzu gibt es nicht, die Fahrzeuge unserer Nachbarn sollen aber in naher Zukunft über die Karten von Armored Warfare rollen. Nach dem Balancing-Update soll zudem der „Lords of War“-Modus seinen Weg zurück ins Spiel finden. Den hatte Obsidian vor einiger Zeit nach einer Testphase erst mal wieder entfernt und nun soll er bald in leicht veränderter Form zurückkehren. Aber auch hierzu mangelt es an Details. Das Entwicklerteam habe den Modus nicht zugunsten des Balance-Upgrades 2.0 verschoben, man spreche derzeit nur einfach nicht über das Thema. Obsidian stellt sogar die Möglichkeit in Aussicht, dass die überarbeitete „Lords of War“-Variante zeitgleich mit den Balancing-Änderungen eingeführt, aber zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden könnte.