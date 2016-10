Armored Warfare: Neuer Modus „Global Operations“

Die Gefechte im „Global Operations“-Modus von Armored Warfare haben jeweils ein Zeitlimit und bieten Platz für insgesamt 30 Spieler. Die beiden Teams starten mit einer gewissen Anzahl Punkten. Indem ihr Gegenspieler oder von der KI gesteuerte Fahrzeuge zerstört oder Kontrollzonen auf der Map erobert, verlieren eure Feinde Punkte. Das Team, das zuerst keine Punkte mehr hat, geht als Verlierer aus der Partie hervor. Das Ganze ist also vergleichbar mit dem „Conquest“-Modus in den Battlefield-Spielen von Electronic Arts.

Publisher My.com hat einen neuen Spielmodus für sein kostenloses Actionspiel Armored Warfare angekündigt. Dabei handelt es sich aber nicht einfach nur um irgendeine neue Variante, die auf denselben Karten spielt wie die anderen Modi. „Global Operations“ liefert so große Schlachtfelder, wie sie das Panzerspiel bislang noch nicht zu bieten hatte. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit: In „Global Operations“ verschmelzen PvE und PvP miteinander, da beide Teams von KI-Fahrzeugen unterstützt werden. Die erste der neuen Karten heißt „Desert Crossing“, auf der ihr rund um ein Trockendock samt Flugzeugträger kämpft.

Für etwas taktische Würze sorgen die sogenannten „Wildcards“. Indem ihr spezielle Objekte auf der Karte für euer Team erobert, erhaltet ihr die Möglichkeit, militärische Hilfsmittel anzufordern. Auf „Desert Crossing“ wird das zum Beispiel ein statisches Objekt sein, das Anti-Tank-Lenkraketen abfeuert. Außerdem gehören Überwachungsdrohnen, die Feinde aufspüren und markieren, Luftunterstützung in Form von Stealth-Bombern, die einmal über das Schlachtfeld fliegen und ihre explosive Fracht abwerfen, sowie Munitionsnachschub in einer ausgewiesenen Zone dazu. Auf zukünftigen Karten im „Global Operations“-Modus von Armored Warfare könnte es auch ganz andere „Wildcards“ geben. Die Varianten für „Desert Crossing“ werden also nur eine erste Kostprobe sein.

Mit der Einführung der neuen Spielvariante geht auch ein überarbeitetes Balancing für Armored Warfare einher. So soll die Rolle von „State of the Art“-Waffen wie Lenkraketen und fortschrittlichen Abwehrsystemen der Fahrzeuge gestärkt werden. Mehr Details dazu gab My.com noch nicht bekannt. Ebenso fehlt bislang ein Release-Termin für das Update mit dem neuen Balancing 2.0 und den „Global Operations“. Der soll erst in der nahen Zukunft bekannt gegeben werden.

Quelle: Pressemitteilung