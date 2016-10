Bald beginnt die Weihnachtszeit, da könnte man sich schon einmal Gedanken um Geschenke machen. Wir sind in dieser Hinsicht schon einen Schritt weiter. Zusammen mit Spielebetreiber My.com verlosen wir ein paar Bonuscodes für das Panzerspiel Armored Warfare. Greift ihr einen ab und löst ihn ein, erhaltet ihr den Tier 3 Hauptkampfpanzer T62. Normalerweise müsst ihr dazu zum Händler Shishkin sowie vorher verschiedene PvP- oder PvE-Bedingungen (z.B. 7.920 Punkte im PvP-Modus und/oder 31.700 im PvE-Modus) erfüllen.

Bei uns erhaltet ihr den Panzer einfach so. Oben drauf bekommt ihr von uns noch zwei Tage Premiumspielzeit. Es soll sich schließlich lohnen, denn mit einem Premium-Account wird euch 50 Prozent mehr Credits und die doppelte Menge an Reputation für jeden Kampf gewährt. Lasst euch also die Chance darauf nicht entgehen und schlagt zu, solange der Vorrat reicht. Außerdem lässt sich die Premiumzeit sowie der Panzer wunderbar in den bald eingespielten "Global Operations" nutzen.