Für die Spieler des kostenlosen Online-Rollenspiels ArcheAge ist morgen ein großer Tag, denn der Publisher Trion Worlds veröffentlicht die umfangreiche Erweiterung namens „Offenbarung“, mit dem das MMO den Sprung auf die Version 3.0 macht. So eine Versionsnummer sollte immer mit zahlreichen, elementaren Neuerungen verbunden sein und genau das ist hier auch der Fall. Zum einen dürft ihr euch über zwei neue spielbare Rassen freuen. Der Nuia-Fraktion schließen sich die Zwerge an, während der Harani-Bund um die Kriegsgeborenen erweitert wird. Beide Rassen haben eine Gemeinsamkeit: Sie können mächtigere Formen annehmen, die über eigene Spezialfähigkeiten verfügen. Das sorgt für einen neuen Kniff in den Kämpfen in ArcheAge.

Natürlich wird auch die eh schon große Spielwelt von ArcheAge erweitert. Neben Airinfels, der Hauptstadt der Zwerge, gibt es zum Beispiel noch die ausgetrocknete Sonnenbiss-Wildnis oder Ahnimar, die Erbheimat der Daru. Insgesamt bietet „Offenbarung“ fünf frische Umgebungen, in denen euch viele Quests und neue Monster erwarten.