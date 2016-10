Anno Online: Das traurigste Halloween aller Zeiten!

Anno Online

Kürzlich hat Ubisoft angekündigt, dass die Entwicklungsarbeiten an Anno Online eingestellt wurden. Es wird folglich keine neuen Inhalte, Events und Co. mehr geben, aber der Spielbetrieb soll unverändert weiterlaufen. Doch so ganz ohne Events geht es dann wohl nicht. Halloween findet dieses Jahr zwar nicht in gewohnter Form statt, aber es findet zumindest statt. Um allerdings an die Belohnungen zu kommen, ist ein wenig mehr Einsatz gefragt als sonst. Macht einen Screenshot eures gruseligsten oder verlassensten Ortes auf eurer oder einer anderen Insel und postet diesen zusammen mit einem Warnhinweis im Forum. Wenn ihr das bis zum 3. November, um 23:59 Uhr, erledigt habt, sollte euch einer der Preise sicher sein.

Zu gewinnen gibt es nämlich verschiedene Pakete, von denen ihr euch eines aussuchen müsst. Im ersten sind beispielsweise eine verbesserte Holzfällerhütte und zweimal die Deko Jack O’Lantern enthalten. Wer lieber einen kampfbetonteren Gewinn abstauben will, entscheidet sich für Paket Nummer 2. Dann erhaltet ihr zwei Geisterschiffe (ob Brigg, Galeere oder Karavelle bleibt euch überlassen), zwei Jack O’Lantern Dekorationsobjekte sowie eine Gruft.