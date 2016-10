Was es ab sofort eben nicht mehr geben wird, sind beispielsweise neue Erweiterungen oder kleinere Inhalts-Updates, die etwa frische Abgesandte oder Chroniken hinzufügen. Außerdem wird es keine saisonalen Events mehr geben. Die besonderen Inhalte zu Weihnachten, dem Valentinstag, Ostern und Halloween fallen also aus. Des Weiteren wird der Newsletter von Anno Online eingestellt. Was hingegen bestehen bleiben wird, sind der Kundensupport, das Community-Management sowie die Events in Foren, im Chat und auf der offiziellen Facebook-Seite von Anno Online.

Der Entwickler Blue Byte, der seinen Hauptsitz in Düsseldorf hat, konzentriert sich in Zukunft weniger auf Free-to-Play-Spiele und befasst sich mehr mit der Entwicklung von klassischen PC-Titeln. Aktuell werkelt das Team zum Beispiel an der PC-Fassung des Actionspiels For Honor, das am 14. Februar 2017 erscheinen wird. Daher hatte Blue Byte schon im August angekündigt, keine neuen Free-to-Play-Titel mehr zu produzieren. Silent Hunter Online und Panzer General Online werden am 31. Oktober komplett eingestellt. Generell zieht sich Mutterkonzern Ubisoft aus dem Free-to-Play-Markt stark zurück, was auch die Einstellung von Ghost Recon Phantoms und The Mighty Quest for Epic Loot belegen.

Quelle: Offizielle Webseite