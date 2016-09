Anno Online: Bonuscode am "Sprich wie ein Pirat"-Tag

Anno Online

Heute ist der internationale „Talk like a Pirate Day“. Arrrr! Holt die Augenklappe raus, legt das Holzbein an und schraubt den Haken fest, sofern ihr in vergangenen Kämpfen nicht sonderlich talentiert wart. Alle anderen dürfen sich gerne an den heute beginnenden Piratenherausforderungen im Browsergame Anno Online versuchen. Bis zum 22.09.2016 um 23:59 Uhr könnt ihr im Forum an einem Suchspiel teilnehmen. Einige Piraten haben anscheinend etwas zu hart gefeiert und den Rum wie Wasser weggesoffen. Nun wissen sie nicht mehr, wo sie all ihre Schatztruhen auf der Insel versteckt haben. Wer zu den fünf Personen gehört, die es geschafft haben, die richtige Anzahl der Truhen zu erraten beziehungsweise zu finden, der bekommt eine Piratenstatue sowie 500 ungeschliffene Rubine. Liegen mehr als fünf Teilnehmer richtig oder es gibt gar keinen, wird der Gewinn unter allen Teilnehmern verlost. Alle weiteren Bedingungen könnt ihr im Forum nachlesen.