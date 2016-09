Alliance of Valiant Arms: Relaunch mit neuem Spielmodus

Alliance of Valiant Arms

Der kostenlose Multiplayer-Shooter Alliance of Valiant Arms wurde in Europa früher von Aeria Games betrieben, mittlerweile hat En Masse Entertainment aus den USA das Publishing übernommen. Nachdem das Spiel unter dem neuen Betreiber eine Open Beta durchlaufen hat, ist der offizielle Relaunch nun erfolgt. Um das zu feiern, hat der Entwickler Red Duck Inc. ein Update namens „Grand Opening“ veröffentlicht, das den Fans von Alliance of Valiant Arms frisches Futter liefert.

Mit „Marksman Aces“ bietet A.V.A., wie der Shooter offiziell abgekürzt wird, eine neuen Spielmodus, der einzig und allein für Scharfschützen gedacht ist. Das verrät ja schon der Name. Diese Variante wird auf einer extra dafür geschaffenen Map gespielt, auf der ihr eure Sniper-Skills auf große Distanzen unter Beweis stellen könnt.

Des Weiteren findet aktuell in Alliance of Valiant Arms ein Event statt: Bei „Fortune Stars“ habt ihr die Chance, die neuen „Dreamcatcher“-Waffen zu erbeuten, die besonders stark sind. Es lohnt sich also, in diesen Tagen einige Stunden mit A.V.A. zu verbringen. Allerdings müsst ihr euch nicht stressen, um die neuen Waffen zu bekommen. Das „Fortune Stars“-Event läuft noch bis zum 31. Oktober.