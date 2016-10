Aion: Update „Der Weise des Turms“ erschienen

Der Entwickler NCsoft hat ein umfangreiches Update für sein kostenloses Online-Rollenspiel Aion veröffentlicht. Mit „Der Weise des Turms“ bekommt ihr viel neuen Stoff für spannende Abenteuer geliefert. Im Mittelpunkt stehen die sechs neuen Instanzen, die allesamt für Charaktere ab Stufe 66 geeignet sind. Im „Garten des Wissens“ erkundet ihr einen geheimnisvollen Ort, an dem Aufzeichnungen über die Geschichte Atreias aufbewahrt werden.

Im Dungeon „Kroban-Stützpunkt“ mischt ihr im Kampf um die Artefakte des Turms der Ewigkeit mit und verhindert, dass sie den Balaur in die Hände fallen. In der Instanz „Ashunatal-Dredgion“ kämpft ihr gegen den namensgebenden Oberschurken Ashunatal und im „Riss des Vergessens“ macht ihr eine Zeitreise und werdet Zeuge, wie der Turm der Ewigkeit zerstört wird. Die beiden ausstehenden Dungeons im neuen Update für Aion, die „Ruhnatorium-Ruinen“ und die „Balaur-Marschroute“, sind Schlachtfeld-Instanzen, in denen ihr es mit Spielern der gegnerischen Fraktion zu tun bekommt. Dabei treten jeweils Gruppen von sechs Leuten gegeneinander an.

Doch das Update auf die Version 5.1 von Aion hat noch mehr zu bieten als nur Dungeons für Spielergruppen. Auch Solospieler kommen auf ihre Kosten, denn in Esterra und Nosra erwarten euch neue Quests. Außerdem wird das Crafting-System um die „Magische Fertigung“ erweitert. Die könnt ihr nutzen, sobald ihr zum Schicksals-Daeva aufgestiegen seid. Für diese Herstellungsmethode benötigt ihr keine Werkbank und ihr müsst euch keine Sorgen darum machen, dass es zu Fehlschlägen kommt. Im Flug oder Kampf kann die „Magische Fertigung“ jedoch nur begrenzt eingesetzt werden, was ja irgendwie logisch ist.